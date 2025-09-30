UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Atalanta, evinde Club Brugge'ü 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Atalanta ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

İtalya'da oynanan maçta Atalanta, Club Brugge'ü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtaki ilk gol, 38. dakikada Club Brugge forması giyen Christos Tzolis'ten geldi. 74. dakikada Lazar Samardzic'in penaltıdan golüyle 1-1 eşitliği sağlayan Atalanta, Mario Pasalic'in 87. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Atalanta, PSG mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almış oldu. Club Brugge ise Monaco galibiyetinin ardından ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.