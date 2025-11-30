Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Sarıyerspor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyerspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Servet Çetin yönetiminde sahaya daha disiplinli ve etkili bir oyun koymaya başlayan Sarıyerspor, son 5 maçta aldığı 3 galibiyetle dikkat çekti. İstanbul temsilcisi, 11 puanla 18. sırada bulunsa da son haftalardaki çıkışıyla küme hattından uzaklaşma sinyalleri veriyor. Öte yandan Bandırmaspor cephesi Mustafa Gürsel yönetiminde istikrarlı bir performans sergilerken, son 5 maçını kaybetmeden geçti. Namağlup serisini sürdürmek isteyen Bandırmaspor, zorlu İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek puanını 26'ya yükseltmenin peşinde. Peki, Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SARIYERSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

SARIYERSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı beIN Sports 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.