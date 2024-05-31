UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kısa süre kala heyecan dorukta. Dortmund ile Real Madrid, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dortmund ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.