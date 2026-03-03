CANLI SKOR ANA SAYFA
Fatih Tekke: Bizim için zor maç ama... Fatih Tekke: Bizim için zor maç ama... 19:59
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 19:35
F.Bahçe, Gaziantep FK maçına hazır! F.Bahçe, Gaziantep FK maçına hazır! 19:09
G.Saray'ın 11'i açıklandı! G.Saray'ın 11'i açıklandı! 19:06
Başakşehir-Trabzonspor maçı bilgileri Başakşehir-Trabzonspor maçı bilgileri 18:33
Alanyaspor-Galatasaray maçı detayları Alanyaspor-Galatasaray maçı detayları 18:02
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı 17:27
Osimhen'e dev teklif: 120 milyon Euro Osimhen'e dev teklif: 120 milyon Euro 16:26
Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! 15:54
Galatasaray en büyükler listesinde! Galatasaray en büyükler listesinde! 15:06
Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi bilgiler Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi bilgiler 14:31
Fenerbahçe'den veri sızıntısı iddiaları için açıklama Fenerbahçe'den veri sızıntısı iddiaları için açıklama 13:49
Milliler, Malta'yı rahat geçti!
Montella'dan flaş Osimhen sözleri!
Gedson Fernandes kimdir?
