A Milli Takım'ın Bulgaristan karşısında galip geldiği maçın ardından Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.

İŞTE KENAN'IN SÖZLERİ

"Sayısız fırsat yakaladık. Rakip takım çok iyi oynadı. Bizim işimizi zorlaştırdılar ama biz de çok iyi mücadele ettik. Tebrik ederim onları. Çok iyi bir performans göstererek galibiyet aldık. Saha da biraz kötüydü. Kaydık dengemizi koruyamadık. Ama nihayetinde iyi bir galibiyet oldu.

Bir dahaki maçlar için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sayısız fırsat yakaladık. Bugün 2 gol atmalıydım, atabilirdim. Atamadığım için özür dilerim."