Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı'mız evinde Gürcistan'ı mağlup etti. İşte detaylar...

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapmasında Kocaeli Turka Stadyumu'nda oynananan E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kenan Yıldız, 22. ve 35. dakikalarda Merih Demiral ve 35. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise 64. dakikada Giorgi Kochorashvili'den geldi.

Bu galibiyetle grupta puanını 9'a çıkaran Ay-Yıldızlılar, son iki maç öncesinde grubu ilk 2 sırada tamamlamayı büyük ölçüde garantiledi. 3 puanda kalan Gürcistan ise 3. sırada kaldı.

E Grubu'nda son 2 maç öncesi puan durumu:

1. İspanya 12 puan

2. Türkiye 9 puan

3. Gürcistan 3 puan

4. Bulgaristan 0 puan