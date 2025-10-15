Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray’da ibre yeniden Lookman'a döndü! İşte transfer formülü

Galatasaray’da ibre yeniden Lookman'a döndü! İşte transfer formülü Ocak ayı transferleri için kolları sıvayan Galatasaray, Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman'ı yeniden gündemine aldı. Yaz transfer döneminde de adı sarı-kırmızılı ekiple anılan Nijeryalı yıldızı Okan Buruk'un da çok istediği aktarıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Kadrosunda birçok önemli dünya yıldızını barındıran Galatasaray'da yine süper bir isim gündemde duruyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi öncesi Atalanta'nın dünyaca ünlü futbolcusu Ademola Lookman'ı gözüne kestirdi.

Sol ve sağ kanatta forma giyen 27 yaşındaki yıldız için ocak ayında harekete geçilmesi planlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon Atalanta'da sadece 3 resmi maça çıkan ve 137 dakika süre bulabilen Nijeryalı oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.