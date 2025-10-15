Galatasaray’da ibre yeniden Lookman'a döndü! İşte transfer formülü
Ocak ayı transferleri için kolları sıvayan Galatasaray, Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman'ı yeniden gündemine aldı. Yaz transfer döneminde de adı sarı-kırmızılı ekiple anılan Nijeryalı yıldızı Okan Buruk'un da çok istediği aktarıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Kadrosunda birçok önemli dünya yıldızını barındıran Galatasaray'da yine süper bir isim gündemde duruyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi öncesi Atalanta'nın dünyaca ünlü futbolcusu Ademola Lookman'ı gözüne kestirdi.
Sol ve sağ kanatta forma giyen 27 yaşındaki yıldız için ocak ayında harekete geçilmesi planlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon Atalanta'da sadece 3 resmi maça çıkan ve 137 dakika süre bulabilen Nijeryalı oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da çok beğendiği Lookman'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma gitmek istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı vurgulandı. Aynı zamanda vatandaşı Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı formayı giymesinin de deneyimli futbolcunun kararına olumlu etki edebileceği belirtildi.
Ağustos 2022'den bu yana Atalanta'da olan Lookman'ın Serie A kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 40 milyon euro.
KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE
Cimbom, Ademola Lookman'ın transferinde satın alma opisyonlu kiralık teklifini masaya yatırmayı planlıyor. Daha önce Victor Osimhen transferinde benzer yolu izleyen ve son derece verim alan Aslan, Lookman'da da benzer yolu takip etmeyi hedefliyor.
AVRUPA LİGİ'NDE PARLADI
Ademola Lookman kariyerindeki en büyük çıkışı 2023-24 sezonunda Atalanta ile kazandığı Avrupa Ligi'nde yaşadı. Avrupa Ligi'nde o sezon 11 maçta 5 gol atan ve 1 asist yapan Lookman 6 gole direkt etki etti. Nijeryalı yıldız ayrıca kariyerinin de en büyük başarısına imza attı.