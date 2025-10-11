U18 Milli Takımı, İspanya karşısında

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ikinci maçında U18 Milli Takımı, Derince Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'te İspanya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın diğer maçında Romanya ile Portekiz aynı saatte Sapanca Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

U18 Milli Takımının Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emir Dadük (Hatayspor), Saim Sarp Bodur (Manisa FK), Mustafa Yiğit Durmaz (Adana Demirspor)

Defans: Mete Torun (Karlsruher SC), Ege İzmirli (Antalyaspor), Hasan Turan (Galatasaray), Kayra Üçer (IF Brommapojkarna), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray), Yiğit Hamza Aydar (Gençlerbirliği), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş), Üveys Yasir Satık (Antalyaspor)

Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe), Enes Çalışkan (Bursaspor), Mehmet Yıldırım (Hamburger SV), Yunus Emre Yüce (Manisa FK), Muhammed Talha Akyüz (Samsunspor), Ali Pağda (Beşiktaş), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor, Yusuf Can Karademir (Corendon Alanyaspor), Yunus Azrak (Fenerbahçe)

Forvet: Çağrı Hakan Balta (Galatasaray), Ozan Demirbağ (Pendikspor), Hasan Ege Akdoğan (Ankara Demirspor)

Teknik Direktör: Aziz Gökhan Geylani