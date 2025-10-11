CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ederson'un sahalara dönüş tarihi belli oldu! Ederson'un sahalara dönüş tarihi belli oldu! 12:10
Özbek: Finansal bağımsızlığı sağladık! Özbek: Finansal bağımsızlığı sağladık! 11:49
Fatih Tekke’den G.Saray için özel plan! Fatih Tekke’den G.Saray için özel plan! 10:45
Sergen Yalçın'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! Sergen Yalçın'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! 10:27
F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden! F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden! 10:07
G.Saray’da Mauro Icardi seferbirliği! G.Saray’da Mauro Icardi seferbirliği! 09:49
Daha Eski
Tedesco'dan sürpriz tercih! Skriniar'ın yerine o ismi oynatacak Tedesco'dan sürpriz tercih! Skriniar'ın yerine o ismi oynatacak 00:21
Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu sözleri! Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu sözleri! 00:21
Dursun Özbek'ten flaş Icardi ve Barış Alper açıklaması! Dursun Özbek'ten flaş Icardi ve Barış Alper açıklaması! 00:21
Trabzonspor'dan Andre Onana açıklaması! Trabzonspor'dan Andre Onana açıklaması! 00:21
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 00:21
F.Bahçe'den milli yıldıza kanca! Kerem Aktürkoğlu'nun ardından... F.Bahçe'den milli yıldıza kanca! Kerem Aktürkoğlu'nun ardından... 00:21
U18 Milli Takımı, İspanya karşısında
Montella: İspanya maçından dersimizi aldık
Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli?
Sayısal Loto 11 Ekim sonuçları SORGULA 💥Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar açıklandı mı?