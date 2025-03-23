A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş maçında Macaristan'a konuk oluyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Macaristan-Türkiye maçı 23 Mart Pazar günü saat 20.00'de başladı.
MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Budapeşte'de oynanacak Macaristan-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
4 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI
Türkiye A Milli Takımı, Macaristan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan ile birlikte Mert Günok, Yunus Akgün ve Merih Demiral'ın da sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldıklarını açıkladı.
MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
TÜRKİYE- MACARİSTAN MAÇI 11'LERİ:
Macaristan XI: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, Dardai, Varga
Türkiye XI: Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem
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MONTELLA'NIN 21. SINAVI
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynanacak rövanş mücadelesiyle birlikte takımın başında 21 maçı geride bırakıyor. Ay-yıldızlı ekip yönetiminde toplamda 20 karşılaşmada görev yapan İtalyan teknik adam; 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.
İstanbul'da 910 gün sonra oynanan Macaristan karşılaşmasında önemli bir galibiyet alan A Milli Futbol Takımı, aynı başarıyı Montella yönetiminde Budapeşte'de göstermeyi hedefliyor.