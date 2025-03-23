A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş maçında Macaristan'a konuk oluyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş maçında Macaristan'a konuk oluyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Macaristan-Türkiye maçı 23 Mart Pazar günü saat 20.00'de başladı.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Budapeşte'de oynanacak Macaristan-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

4 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye A Milli Takımı, Macaristan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan ile birlikte Mert Günok, Yunus Akgün ve Merih Demiral'ın da sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldıklarını açıkladı.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE- MACARİSTAN MAÇI 11'LERİ:

Macaristan XI: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, Dardai, Varga

Türkiye XI: Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

MONTELLA'NIN 21. SINAVI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynanacak rövanş mücadelesiyle birlikte takımın başında 21 maçı geride bırakıyor. Ay-yıldızlı ekip yönetiminde toplamda 20 karşılaşmada görev yapan İtalyan teknik adam; 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

İstanbul'da 910 gün sonra oynanan Macaristan karşılaşmasında önemli bir galibiyet alan A Milli Futbol Takımı, aynı başarıyı Montella yönetiminde Budapeşte'de göstermeyi hedefliyor.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE