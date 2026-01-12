Fenerbahçe yağmurluklar için işte bu kadar harcadı!
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurluklar oldukça dikkat çekmişti. Bu yağmurluklar için yönetimin yaptığı toplam harcamanın maliyeti gün ortaya çıktı İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa final maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek uzun bir sürenin ardından müzesine kupa götürmenin mutluluğunu yaşadı.
Bu mücadelede dikkat çeken detaylardan birisi de Fenerbahçe taraftarlarına dağıtılan yağmurluklar oldu. Son olarak bu yağmurluklar için Fenerbahçe yönetiminin toplam yaptığı harcama gün yüzüne çıktı.
Sabah'ın haberine göre; 35 bin adet sipariş verilirken tanesi 50, 100 ve 150 TL seçenekleri arasından en pahalısı tercih edildi. Sarı-lacivertli kulüp, bu organizasyon için cebinden toplamda 5.2 milyon TL harcadı.
Fenerbahçeli taraftarlar, alınan bu önlem için yönetime teşekkür etti. Sosyal medyada sarı-lacivertli futbolseverler, yağmurlukların kalitesini öne çıkaran paylaşımlar yaptı.