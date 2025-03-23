UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanşında Türkiye'nin deplasmanda Macaristan’a konuk olduğu karşılaşmanın 9. dakikasında futbolcular oruçlarını açtı. İşte o anlar...

Hakem Zwayer'den Macaristan - Türkiye maçına oruç arası

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanşında Türkiye'nin deplasmanda Macaristan'a konuk olduğu karşılaşmanın 9'uncu dakikasında futbolcular oruçlarını açtı.

Mücadelenin 9'uncu dakikasında orta alanda yaşanan bir pozisyonun ardından Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu. Hakem Zwayer'in düdüğünün ardından yedek kulübesinin önüne gelen milli futbolcular, hurma ve suyla oruçlarını açtı. Kısa aranın ardından oyun devam etti.