İtalyan oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp ise Milan. Orta saha ve kanat rotasyonunu genişletmek isteyen Milano ekibinin, yaz aylarında Zaniolo için teklif yapabileceği konuşuluyor.

Udinese'nin Zaniolo için önündeki iki seçenek şunlar: 5 Milyon € + %50 Pay: Udinese düşük bir bonservis öder ancak Galatasaray sonraki satıştan elde edilecek kârın yarısına ortak olur. 10 Milyon € (Net): Udinese tüm hakları satın alır; Galatasaray gelecekteki satıştan pay almasa da tek seferde garanti bir gelir elde eder.