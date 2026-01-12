Galatasaray'a Zaniolo talebi! İtalya'dan 2 talip daha çıktı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Udinese'nin satın alma opsiyonunu kullanıp kadrosuna katacağına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki oyuncu için Serie A'nın iki devi daha devreye girdi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 12.01.2026 - 13:02
2023 yazında Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon euro'ya transfer edilen Nicolo Zaniolo da takımdan ayrılacak isimlerden bir tanesi.