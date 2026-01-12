Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Monaco'nun yıldız savunmacısı Thilo Kehrer'i gündemine almıştı. Siyah-beyazlılar, Alman oyuncu için transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. İşte o maliyet...

Gabriel Paulista'nın sözleşmeni feshedip Corinthians'a katılmasının ardından ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Thilo Kehrer'i gündemine almıştı.

Deneyimli oyuncuyu takımda görmek isteyen yönetimin, Monaco'ya transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

8 MİLYON EURO

Alman basınında yer alan habere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki savunmacı için Fransız ekibine 8 milyon euro'luk teklifte bulundu.

MONACO 11 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Bu teklif karşısında Monaco'nun alacağı tutum merak edilse de, yalnızca 1.5 sene önce transferi için Aston Villa'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Fransız ekibinin bu ücrete ikna olmayacağı öne sürülüyor.

KEHRER'İN BEŞİKTAŞ FİKRİ

Habere göre, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Kehrer'in bu kış Monaco'dan ayrılıp Beşiktaş'a katılması şüpheli olarak görülüyor. Takımın kaptanı olan Alman oyuncu, takımında süre bulmakta zorlanmıyor. Bu sezon Monaco formasıyla 20 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

