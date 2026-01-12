Transfer döneminde henüz somut bir adım atamayan G.Saray, orta sahada çok büyük düşünüyor. Dünyanın sayılı orta sahalarından birisini kadrosuna katmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Fransız devi PSG forması giyen Fabian Ruiz ile yakından ilgileniyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Fabian Ruiz sesleri!
Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, orta saha transferi için gaza bastı. Bu doğrultuda Fabian Ruiz'i gündemine alan sarı kırmızılıların, yıldız oyuncu için astronomik bir rakam ödemeye hazır olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)
İspanya'da yayın yapan Cadena SER radyosu da Ruiz ile G.Saray arasındaki temaslara değindi. Başarılı futbolcu için G.Saray'ın 30 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkardığını ifade eden İspanyollar, görüşmelerin başladığını duyurdu.
CAMPOS-KAVUKÇU GÖRÜŞTÜ
Fotomaç'ın derlediği haberde, PSG'nin olası ayrılık için 40 milyon euro talep ettiği ifade edilirken taraflar arasındaki farkın 10 milyon euro'ya kadar düştüğü belirtildi.