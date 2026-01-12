Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Davide Frattesi için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların bu transfere dair dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray ile ismi transfer iddialarında yer alan Davide Frattesi hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan basını sarı-kırmızılıların transferde aldığı o kararı duyurdu.
Tuttosport'un haberine göre, Galatasaray'ın şu anda Frattesi gibi ceza sahasına koşular yapan bir iç orta saha profilinden ziyade defansif bir orta saha aradığı için bu transferden uzaklaştığı öne sürüldü.
Haberde öte yandan Inter'in Frattesi için yaklaşık 35 milyon euro talep ettiği, Frattesi'yi kadrosuna katmak isteyen kulübün 5 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile İtalyan futbolcuyu kadrosuna katabileceği vurgulandı.
Galatasaray haricinde Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın da Frattesi için nabız yokladığı ancak Forest'ın Galatasaray gibi Frattesi'ye 5 milyon euro maaş garanti edemeyeceği belirtildi.
Ayrıca sarı-kırmızılılar gibi şampiyonluk için yarışmayan aksine kümede kalma mücadelesi veren Premier Lig ekibinin finansal fair play nedeniyle başlangıçta yalnızca satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunabileceği haberde yazıldı.
Haberde son olarak Juventus, Napoli ve Roma'nın da transferde arka planda yer aldıkları ancak hiçbirinin Frattesi için Inter'in taleplerini karşılamaya hazır görünmediği belirtildi.
Davide Frattesi'nin de önceliğinin yurt dışına transfer olmaktan ziyade Serie A'da kalmayı tercih ettiği vurgulandı.
Transfermarkt verilerine göre 28 milyon euro piyasa değeri olan Davide Frattesi'nin Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.