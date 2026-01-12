Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray transferden vazgeçti mi? Frattesi...

Galatasaray transferden vazgeçti mi? Frattesi... Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Davide Frattesi için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların bu transfere dair dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ) Galatasaray Haberleri







ABONE OL

Galatasaray ile ismi transfer iddialarında yer alan Davide Frattesi hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basını sarı-kırmızılıların transferde aldığı o kararı duyurdu.