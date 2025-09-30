Show TV'nin popüler dizisi Bahar 53. bölüm fragmanı ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı dizi genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 53. bölüm fragmanı full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

BAHAR 53. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz Uras, Seren'i yeniden kazanmak için harekete geçer. Onu affedemeyeceğini düşünen Seren baktığı sıradışı vaka nedeniyle bu kararını sorgularken meydana gelen bir kaza, herkesin hayatını temelinden sarsacaktır…

Bahar, Harun'un kardeşiyle ilgili gerçeği öğrendikten sonra ona karşı bakışı değişir. Onların yakınlığına tanık olan Çağla, Bahar'ın bu değişiminin nedenini merak ederken öğrendikleriyle hem Bahar hem de Harun konusunda duygusal bir açmaza girer.

Evren'in, bebeği gördükten sonra baba olacağını ilk kez tam anlamıyla idrak etmesi Bahar'ı kaybetme korkusunu tetikler. Hastaneye gelen bir vaka, Bahar ve Evren'in birlikte çalışmasını sağlarken; Evren'in bu ikileminin verdiği zararla yüzleşmesine neden olur.

BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR OYUNCULARI