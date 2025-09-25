Faro Yapım ve Gold Film'in ortak yapımı olan Veliaht, daha ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt'un kaleme aldığı özgün bir hikayeye sahip dizinin başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk yer alıyor. 4. fragmanı merakla beklenen Veliaht'ın yeni bölümüne ilişkin tüm detaylar haberimizde...
Veliaht 4. bölüm fragmanı izle
Veliaht dizisi tüm bölümleri için tıklayın
VELİAHT GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Timur'un gelişinin haberi Esenler Otogarı'na bomba gibi düşer. Herkes yıllar sonra ortaya çıkan veliaht Zafer Karslı'yı merak etmektedir. Yahya yıllar sonra Karslı konağına gelir, kendine has tarzıyla aileyi huzursuz eder ve çaldığı paralarla ilgili Zülfikar'ı tartar. Yıllar sonra Derya ile baş başa kaldığında ise geçmişlerinin kapısı hafifçe aralanır. Cennet ve Gülşah arasında yeni bir dostluk filizlenmeye başlar. Reyhan ve Timur ise dışarıda karı-koca rolü yapmaya mecbur kalırlar. Karslı ailesi ve Timur'u, katılmak zorunda oldukları düğünde sürprizler beklemektedir. Timur'un geçmişi peşini bırakmayacaktır.
VELİAHT OYUNCULARI
Akın Akınözü-Timur Aslan
Serra Arıtürk-Reyhan Karslı
Ercan Kesal-Zülfikar Karslı
Erkan Kolçak Köstendil-Yahya Kaptan
Hazal Türesan-Derya Karslı
Derya Karadaş-Kudret Karslı
Tansu Biçer-Vezir Yılmaz
Bora Akkaş-Zafer Karslı
Erdem Şenocak-Beyazıt Kurtaran