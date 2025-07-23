Cehennem Melekleri 4, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Scott Waugh'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 4 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Cehennem Melekleri 4 filmi, ekibin çok güçlü bir özel orduyu yöneten bir silah tüccarıyla mücadele etmesini konu almaktadır. Cehennem Melekleri 4 filminde ekip, bu silah tüccarının, dünyayı ele geçirme planını durdurmak için tekrar bir araya gelir. Onlar emekli olmuş bir grup paralı askerdir. Geçmişte birçok tehlikeli görevi başarıyla tamamlamışlardır. Ancak artık yaşlanmış ve emekli olmuşlardır. Bir gün, Cehennem Melekleri'nin eski üyelerinden Barney Ross (Sylvester Stallone), bir görev için çağrılır. Deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyonu yönetecektir. Terörist ordusunun başındaki silah tüccarı ise ekibin eski kurucu üyelerinden biridir. Cehennem Melekleri, bu silah tüccariyla ve orduyla savaşmak için her şeyi yapacaklardır. Filmin yönetmenliğini Scott Waugh, senaristliğini ise Spenser Cohen ve Max Adams yapmıştır. Film, Cehennem Melekleri serisinin en iyi filmi olarak belirtiliyor. Aksiyon sahneleri, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile beğeni topluyor.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Jason Statham

Dolph Lundgren

Randy Couture

Terry Crew

Megan Fox,

50 Cen

Andy Garcia

Tony Jaa

Eddie Hall

Sheila Shah

Jacob Scipio

Levy Tran

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Londra ve Bulgaristan'da çekildi ve Jackie Chan Dublör Ekibi dublör koreografisini üstlendi. Kasım 2021'de, Selanik şehri de dahil olmak üzere Yunanistan'da çekimler yapıldı.