Dünya: Yeni Bir Başlangıç filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini M. Night Shyamalan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Dünya: Yeni Bir Başlangıç filminin konusu ne? Dünya: Yeni Bir Başlangıç oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
DÜNYA: YENİ BİR BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NE?
Dünya, içerisinde yaşayanlar tarafından terk edilmiş, insanlar artık yaşamlarını başka gezegenlerde sürdürmeye başlamıştır. İnsanlar dünyayı terk ettikten 1000 yıl kadar sonra yaptıkları bir yolculuk sırasında uzay gemileri arızalanan küçük Kitai ve babası Cypher dünyaya gitmek zorunda kalırlar, Cypher ciddi anlamda yaralanmıştır ve terk edilmiş dünyada, tuhaf yaratıklar ve korku dolu tehlikeli olaylarla mücadele etmek zorunda kalırlar.
DÜNYA: YENİ BİR BAŞLANGIÇ OYUNCULARI KİM?
Jaden Smith
Zoë Kravitz
Sophie Okonedo
Isabelle Fuhrman
Kristofer Hivju
Chris Geere
Sacha Dhawan
David Denman
Lincoln Lewis
Jaden Martin
Shawn Gonzalez
Glenn Morshower
Darrell Foster
Diego Klattenhoff
Lonzo Liggins
Gabriel Caste
Monika Jolly
Tiffany E. Green
Matthew Andrews
Olia Voronkova
Jon Douglas Rainey
Albert Valladares
Faron Salisbury
Joe Farina
Jon Mack
Nick Grock
Tyerise Foreman
Philippe Badreau
Francesco Scorsone
Gilbert Soto
Dakota Fanning
Chad Stahelski
Heidi Moneymaker
Inna Korolyova
Jeff Imada
Stanislav Kontsevich
Tara Macken
Vasiliy Dakhnenko
J. J. Perry
Veronika Sarkisova
Dennisha Pratt
Douglas Aibel
DÜNYA: YENİ BİR BAŞLANGIÇ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Dünya: Yeni Bir Başlangıç filminin yapım yılı 2013'tür.