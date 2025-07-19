Dünya: Yeni Bir Başlangıç (After Earth) filmi konusu | Dünya: Yeni Bir Başlangıç oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Dünya: Yeni Bir Başlangıç filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. M. Night Shyamalan'ın yönettiği film hakkında sorgulanan Dünya: Yeni Bir Başlangıç filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Dünya: Yeni Bir Başlangıç filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini M. Night Shyamalan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Dünya: Yeni Bir Başlangıç filminin konusu ne? Dünya: Yeni Bir Başlangıç oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

DÜNYA: YENİ BİR BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya, içerisinde yaşayanlar tarafından terk edilmiş, insanlar artık yaşamlarını başka gezegenlerde sürdürmeye başlamıştır. İnsanlar dünyayı terk ettikten 1000 yıl kadar sonra yaptıkları bir yolculuk sırasında uzay gemileri arızalanan küçük Kitai ve babası Cypher dünyaya gitmek zorunda kalırlar, Cypher ciddi anlamda yaralanmıştır ve terk edilmiş dünyada, tuhaf yaratıklar ve korku dolu tehlikeli olaylarla mücadele etmek zorunda kalırlar.

DÜNYA: YENİ BİR BAŞLANGIÇ OYUNCULARI KİM?

Will Smith

Jaden Smith

Zoë Kravitz

Sophie Okonedo

Isabelle Fuhrman

Kristofer Hivju

Chris Geere

Sacha Dhawan

David Denman

Lincoln Lewis

Jaden Martin

Shawn Gonzalez

Glenn Morshower

Darrell Foster

Diego Klattenhoff

Lonzo Liggins

Gabriel Caste

Monika Jolly

Tiffany E. Green

Matthew Andrews

Olia Voronkova

Jon Douglas Rainey

Albert Valladares

Faron Salisbury

Joe Farina

Jon Mack

Nick Grock

Tyerise Foreman

Philippe Badreau

Francesco Scorsone

Gilbert Soto

Dakota Fanning

Chad Stahelski

Heidi Moneymaker

Inna Korolyova

Jeff Imada

Stanislav Kontsevich

Tara Macken

Vasiliy Dakhnenko

J. J. Perry

Veronika Sarkisova

Dennisha Pratt

Douglas Aibel

DÜNYA: YENİ BİR BAŞLANGIÇ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dünya: Yeni Bir Başlangıç filminin yapım yılı 2013'tür.