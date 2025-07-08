Kiminle Evlendim filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Robert Luketic'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kiminle Evlendim filminin konusu ne? Kiminle Evlendim oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KİMİNLE EVLENDİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Jen talihsiz bir aşıktır. Çünkü gönlünü kaptıra kaptıra bir Fransız centilmenine değil; çok uluslu gizli servislere iş yapan bir ajana kaptıracaktır! Bir daha asla aşık olamayacağını düşünen Jen, Fransa tatili sırasında tanıştığı Spencer'ın "mesleki kariyerini" başlangıçta henüz bilmemektedir ve ona sırılsıklam aşık olmaktan kendini alamaz. Üç yıllık birliktelik sonunda ikili yeni evli ve ideal bir çift olarak hayatlarına başlamışlardır. Tabi bu ideallik, Spencer'ın 30. yaş gününde kurşunlar havada uçmaya başladığında sona erer. Jen, kocasının uluslararası bir ajan olduğunu yakında fark edecektir.

KİMİNLE EVLENDİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ashton Kutcher

Katherine Heigl

Tom Selleck

Catherine O'Hara

Katheryn Winnick

Adeline Gorgos

Kevin Sussman

Martin Mull

Casey Wilson

Lisa Ann Walter

Alex Borstein

Yan Dron

Larry Joe Campbell

Mary Birdsong

LeToya Luckett

Usher

Anna Colwell

Ric Reitz

Michael Daniel Cassady

Ariel Winter

Jean-Michel Richaud

Lauren Glazier

Blandine Bury

David Marchal

John Atwood

Michel Bellier

Christophe Carotenuto

KİMİNLE EVLENDİM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kiminle Evlendim filminin yapım yılı 2010'dur.