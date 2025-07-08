Kiminle Evlendim filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Robert Luketic'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kiminle Evlendim filminin konusu ne? Kiminle Evlendim oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
KİMİNLE EVLENDİM FİLMİNİN KONUSU NE?
Jen talihsiz bir aşıktır. Çünkü gönlünü kaptıra kaptıra bir Fransız centilmenine değil; çok uluslu gizli servislere iş yapan bir ajana kaptıracaktır! Bir daha asla aşık olamayacağını düşünen Jen, Fransa tatili sırasında tanıştığı Spencer'ın "mesleki kariyerini" başlangıçta henüz bilmemektedir ve ona sırılsıklam aşık olmaktan kendini alamaz. Üç yıllık birliktelik sonunda ikili yeni evli ve ideal bir çift olarak hayatlarına başlamışlardır. Tabi bu ideallik, Spencer'ın 30. yaş gününde kurşunlar havada uçmaya başladığında sona erer. Jen, kocasının uluslararası bir ajan olduğunu yakında fark edecektir.
KİMİNLE EVLENDİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ashton Kutcher
Katherine Heigl
Tom Selleck
Catherine O'Hara
Katheryn Winnick
Adeline Gorgos
Kevin Sussman
Martin Mull
Casey Wilson
Lisa Ann Walter
Alex Borstein
Yan Dron
Larry Joe Campbell
Mary Birdsong
LeToya Luckett
Usher
Anna Colwell
Ric Reitz
Michael Daniel Cassady
Ariel Winter
Jean-Michel Richaud
Lauren Glazier
Blandine Bury
David Marchal
John Atwood
Michel Bellier
Christophe Carotenuto
KİMİNLE EVLENDİM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Kiminle Evlendim filminin yapım yılı 2010'dur.