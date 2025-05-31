TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 182. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 182. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 182. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin önümüzdeki hafta yayımlanacak olan yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 182. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Süleyman Kaya, amcaoğullarına müjdeli bir haberle gelir. Almanya'da TVR Havacılık için işler büyüyecektir. Amcaoğullarından birinin işlerin başında durması gerekmektedir. Veysel ve Ramazan arasında neler yaşanacaktır?

Selma, Taner'e gezi sırasında yaşananları söylememeye karar verir. Taner kasabaya dönerken neler yaşayacaktır? Sefer, Kiraz'a sürpriz yaparak ilk şarkı kaydını yapacaklarını söyler. Kiraz'ın şarkısı kasabalı tarafından nasıl karşılanacaktır?

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GÖNÜL DAĞI 182. bölüm fragmanı izle