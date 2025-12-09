Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında da hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik. Monaco ikinci yarıya istekli başladı. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı çok kötü ama ön tarafı çok iyi bir takım Monaco... Belki bitiremedikleri de çok pozisyon oldu."

"Maçı belki 1-1 bitirebilirdik. Son bölümde riskler aldık. Daha iyi kullanabilsek topları, beraberliği bulabilirdik."

"Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz."

"Bir sakatlanmayan kaleci kalmıştı... Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde zorlanma var... MR sonrası durumu belli olacak."