CANLI SKOR ANA SAYFA
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
Barış Alper: Her şey bizim elimizde! Barış Alper: Her şey bizim elimizde! 01:25
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde kalan maçları İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde kalan maçları 01:19
Torreira: Çok kızgınız! Torreira: Çok kızgınız! 01:14
G.Saray Fransa'da kayıp! G.Saray Fransa'da kayıp! 00:56
Galatasaray'da şok sakatlık! Galatasaray'da şok sakatlık! 00:25
Uğurcan'dan Monaco karşısında dev kurtarış! Uğurcan'dan Monaco karşısında dev kurtarış! 00:19
Daha Eski
G.Saray net fırsatlardan yararlanamadı! G.Saray net fırsatlardan yararlanamadı! 23:27
Gomis'ten G.Saray'a ziyaret! Gomis'ten G.Saray'a ziyaret! 22:58
Beşiktaş uzatmada kazandı! Beşiktaş uzatmada kazandı! 22:39
Okan Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! 22:34
Monaco-Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi! Monaco-Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi! 21:11
Galatasaray'dan Monaco paylaşımı! Galatasaray'dan Monaco paylaşımı! 19:40
Okan Buruk: Sakatlanmayan bir kaleci kalmıştı!
Hacıosmanoğlu'nun konuşması bitti: G.Saray paylaştı
Arnold Press nasıl yapılır? | İZLE
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 8 Aralık