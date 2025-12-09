UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Geçmişte burada önemli hatıralarımız var. Güncel olarak kazanmamız gerekiyor. Hayalimize ulaşmak için çok önemli bir fırsat. Rakibimizin ilk 11'i, beklediğimiz gibi geldi. Son 3 maçtır 4'lü sisteme geçtiler. Onu oynuyorlar. Kendi takımımızda, sol bek kritikti. Jakobs, dünkü antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Bugün başlayacak. Ne kadar gidecek bilmiyoruz. O da fedakarlık yapıyor. Maça başlayacak, gidişata göre karar vereceğiz. Zor bir dönemden geçiyoruz kadro yapısı olarak ama iyi 11'le çıkıyoruz. Hedefimiz kazanmak. İyi bir takımımız var. Oyuncular da Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyor. Bu da hedef maç. Taraftarımız tribünde, onların seslerini duyuyoruz. İnşallah onları mutlu edip, biz de mutlu olup ülkemize öyle döneriz."