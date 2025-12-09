Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.

Maç öncesi Cimbom'un eski yıldızı Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı oyuncularla bir araya geldi.

Gomis yaptığı paylaşımda "Aslanlar Monaco'da. Onlar buraya kadar gelmişken kendilerini ziyaret etmemek, çok özlediğim sarı-kırmızıyı solumamak mümkün değildi. Akşam zor bir maç var. Fransa'da her deplasman zordur. Monaco iyi bir takım. Ama Galatasaray da iyi bir takım. Güzel bir maç izleyelim. Hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.