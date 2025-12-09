UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 3 mağlubiyet alan temsilcimiz Galatasaray 9 puanla 17. sırada yer alıyor. İşte sarı kırmızılıların Devler Ligi'nde kalan maçları...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybeden, ikinci maçında ise Liverpool'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla devirdi.

4. maçında Ajax'ı deplasmanda 3-0 deviren sarı kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki 5. maçında sahasında Union SG'ye 1-0'lık skorla, 6. maçında da deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.

Bu maçların ardından Galatasaray 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 17. sırasında yer alıyor.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI...

Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 maçında Cimbom, RAMS Park'ta İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma 21 Ocak Çarşamba günü 20.45'te oynanacak.

Sarı kırmızılıların lig aşamasındaki 8 ve son maçında rakibi ise İngiliz devi Manchester City. Karşılaşma 28 Ocak Çarşamba akşamı 23.00'te Etihad Stadyumu'nda oynanacak.