Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maçı kazanmak için geldik ama istediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Son iki maça aslanlar gibi çıkıp, onları mutlu edeceğiz. Her şey bizim elimizde. Galatasaray en iyi yerde olmayı hak ediyor. Kalan iki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. İnşallah hayırlısı olacak."