TRT 1’in aksiyon ve gerilim yüklü fenomen dizisi Teşkilat, 146. bölümüyle bir kez daha izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Her hafta soluksuz takip edilen dizi, yine heyecan dozu yüksek bir bölümle geri dönüyor. Gelişen olaylar, karakterlerin karşı karşıya kalacağı yeni tehditler ve alınacak kritik kararlar, izleyiciler arasında şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. Teşkilat takipçileri, “Yeni bölümde ekip hangi görevle sınanacak?”, “146. bölümde izleyiciyi hangi sürprizler bekliyor?” gibi soruların yanıtını ararken, sosyal medyada “Teşkilat 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde...

TRT 1'in sevilen dizi Teşkilat, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Her bölümü nefes kesen gelişmelere sahne olan yapımda, yeni bölümde neler yaşanacağı ise büyük merak konusu. Dizinin takipçileri, "Teşkilat 146. yeni bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla heyecanlarını paylaşırken, ekip üyelerinin nasıl bir mücadele içinde olacağı şimdiden gündemde.

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TEŞKİLAT 146. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 146. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 146. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 146. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay, Lucas'ı yakaladıktan sonra Gökpençe'ye verilen zararı telafi etmeye çalışırken, Mathilda'nın adamlarının ani baskınıyla zor durumda kalır. Her şey çıkmaza girmiş gibi görünse de, beklenmedik bir anda gelen yardım dengeleri altüst eder. Bu sürpriz destek, tüm planların seyrini değiştirecektir.

Korkut, Kate'in gizli planlarını gün yüzüne çıkarmak için izini sürerken bir yandan da Linda'ya yaklaşarak önemli bilgilere ulaşmaya çalışır. Ancak bu tehlikeli oyunda, Ejder tarafından açığa çıkma ihtimali giderek artar. Tüm risklere rağmen geri adım atmayan Korkut, kendini daha da derin bir tehdidin içinde bulur.

Düşmanlar, hain planlarını son aşamaya getirmişlerdir. Türkiye'ye şimdiye kadarki en acımasız isimlerden birini gönderirler. Bu yeni tehdit, yalnızca Kate ve Linda'yı zor durumda bırakmakla kalmaz, Altay ve Korkut'un yürüttüğü operasyonları da riske atar.

TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?

Altay: Tolga Sarıtaş

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Kate: Tuvana Türkay

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

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TEŞKİLAT 146. bölüm fragmanı izle