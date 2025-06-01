TRT 1’in aksiyon ve gerilim yüklü fenomen dizisi Teşkilat, 147. bölümüyle bir kez daha izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Her hafta soluksuz takip edilen dizi, yine heyecan dozu yüksek bir bölümle geri dönüyor. Gelişen olaylar, karakterlerin karşı karşıya kalacağı yeni tehditler ve alınacak kritik kararlar, izleyiciler arasında şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. Teşkilat takipçileri, “Yeni bölümde ekip hangi görevle sınanacak?”, “147. bölümde izleyiciyi hangi sürprizler bekliyor?” gibi soruların yanıtını ararken, sosyal medyada “Teşkilat 147. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde...

TRT 1'in sevilen dizi Teşkilat, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Her bölümü nefes kesen gelişmelere sahne olan yapımda, yeni bölümde neler yaşanacağı ise büyük merak konusu. Dizinin takipçileri, "Teşkilat 147. yeni bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla heyecanlarını paylaşırken, ekip üyelerinin nasıl bir mücadele içinde olacağı şimdiden gündemde.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 147. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 147. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 146. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 147. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Panter, Akif Başkan'ın helikopterini patlatmıştır. Büyük bir darbe alan Altay ve Korkut intikam ateşiyle düşmanların peşine düşerler.

Altay kendisi gibi büyük bir acı yaşayan Korkut'a destek olur. Korkut her ne kadar Kate'e, yaptıklarının cezasını vermek istese de görevi gereği onun yanında oyuna devam etmelidir.

Bütün ekipler Altay'ın liderliğinde operasyona hazırken, Altay düşmanla yüzleşmeye çok yakındır.

TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?

Altay: Tolga Sarıtaş

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Kate: Tuvana Türkay

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 147. bölüm fragmanı izle