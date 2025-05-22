Show TV'nin merakla takip edilen dizisi Siyah Kalp, yeni bölümüyle 15 Mayıs Perşembe günü ekrana geliyor. Başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı sevilen dizi, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerinde topladı. Siyah Kalp'in son bölüm fragmanını merak edenler için Siyah Kalp 34. bölüm fragmanı ve detayları haberimizde derledik.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp Show TV ekranlarından izleyici karşısına geçiyor. Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla dikkat çeken dizinin 34. bölümünü merak edenler Show TV Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı aramaları yapıyor. Detayları sizler için derledik.

SİYAH KALP 34. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SİYAH KALP GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bütün riskleri göze alan Nuh ameliyattayken sevdikleri için de saatler geçmek bilmez. Herkes Sevilay ve Melek'e destek olmaya çalışır.

Halil ve Hikmet arasındaki iş birliği sürerken Canan ve Bünyamin de Halil'in peşindedir.

Aralarında soğuk rüzgarlar esmesine rağmen Canan ve Bünyamin, Tahsinlere durumu belli etmemeye çalışır.

Peri, Cihan'a yakın olmak için her yolu denemektedir. Amacına ulaşmak için sinsi planlar yapmaktan geri durmaz.

Sumru, nihayet bütün çocuklarıyla kavuşmuşken oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıyadır. Nuh ise yaşam mücadelesi verirken bile ailesine sevgisini belli edecektir.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Melek ve Nuh'un kaçtığı haberi hızla Sametlere ulaşır. cihan onların arkasında güçlü birinin olduğuna emin olur.

İkizleri yanına alan Tahsin onlara kol kanat gerer. Yaşananlardan sonra Melek ve Nuh'un fikirleri ilk kez bu kadar zıt olacaktır.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.