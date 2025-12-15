Galatasaray'da transfer iddiaları ile gündeme gelen Wilfried Singo ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte dünyaca ünlü transfer uzmanının sözlerine göre sarı-kırmızılılarda yaşanan hareketlilik... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray'da son dönemde sakatlıklarla boğuşan Wilfried Singo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü transfer uzmanı Sacha Tavolieri, sarı-kırmızılıların Singo ile yollarını ayırmaya hazırlandığını açıkladı.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Galatasaray, beklenen verimi alamadığı Fildişi Sahilli oyuncu için çalışmalarına başladı ve transferi için aracı kişilerle görüşme gerçekleştirdi.
ZORLUK ÇEKİYOR
Haberde 24 yaşındaki futbolcunun Türk futboluna uyum sağlamakta zorlandığı ve Serie A'ya dönmeyi hedeflediği aktarıldı. Öte yandan Liverpool'un öncelikli hedefi olmadığı belirtilen Singo için G.Saray'ın beklediği gelirin 25-30 milyon euro arasında olduğu ifade edildi.