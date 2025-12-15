Ocak ayındaki transfer döneminde mutlak bir stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, İsviçre'de yoğun bir mesai harcıyor.

İsviçre Ligi takımlarından Lugano'da forma giyen Antonios Papadopoulos ile ilgilenen siyah-beyazlılar, Yunan uyruklu Alman futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.

"BİZE PARA KAZANDIRABİLİR"

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, 26 yaşındaki stoper hakkındaki transfer iddialarına yanıt verdi. Papadopoulos'un 2 gol kaydettiği ve 4-2 kazanılan Servette maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik adam, "Çocuklar şunu anladı: Lugano'dan daha iyi yerlere gitmek istiyorlarsa — ki çok fazla yok — üst düzey performans sergilemeleri gerekiyor. Piyasa değeri bunun doğal sonucudur. Papadopoulos bu şekilde oynarsa kulübe para kazandırabilir. Ancak onun ayrılmasını beklemiyorum; önemli ayrılıklar olacağını sanmıyorum. Aksine, en iyi oyuncuların kalacağına inanıyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK

Papadopoulos hakkındaki sözlerine devam eden Croci-Torti, "O, sezonu güçlü bitirmeye odaklı. Eğer reddedilemeyecek bir teklif gelirse Lugano bunu değerlendirir." sözlerini sarf etti.

PAPADOPOULOS'TAN AÇIKLAMA

Transfer iddiaları için açıklamalarda bulunan Papadopoulos, "Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum; transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Burada mutluyum ve maçta da antrenmanda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ancak benim için öncelik takımın durumu; bugün iyi bir performans sergiledik." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Lugano formasıyla 19 maça çıkan oyuncu, 4 gollük katkı sağladı. 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.