Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 41. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun yeni bölümü için "Bahar 41. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

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BAHAR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Bahar'ın hamilelik haberi Evren'i çok sevindirir ancak bu durum Bahar'ın içindeki kaygıları daha da büyütür. Çünkü henğz tüm testler tam olarak sonuçlanmamıştır ve Bahar böyle bir şeye hazır olup olmadığından emin değildir.

Evlilik sürecini hızlandırmaya karar veren çift, aldıkları sarsıcı bir habere rağmen bu kararlarından vazgeçmez. Öte yandan evlilik ve yeni bir çocuk ihtimali, Bahar'ı çocuklarıyla karşı karşıya bırakır.

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