Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun yeni bölümü için "Bahar 41. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...
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BAHAR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Bahar'ın hamilelik haberi Evren'i çok sevindirir ancak bu durum Bahar'ın içindeki kaygıları daha da büyütür. Çünkü henğz tüm testler tam olarak sonuçlanmamıştır ve Bahar böyle bir şeye hazır olup olmadığından emin değildir.
Evlilik sürecini hızlandırmaya karar veren çift, aldıkları sarsıcı bir habere rağmen bu kararlarından vazgeçmez. Öte yandan evlilik ve yeni bir çocuk ihtimali, Bahar'ı çocuklarıyla karşı karşıya bırakır.
BAHAR 41. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI
- Demet Evgar
- Buğra Gülsoy
- Mehmet Yılmaz Ak
- Hatice Aslan
- Ecem Özkaya