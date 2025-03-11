Aşk, dram ve entrika dolu bir hayatın kapılarını açan "Bir Gece Masalı" dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryoyu Eda Tezcan kaleme aldı. Bir Gece Masalı 25. bölüm izle aramaları hız kazanırken diziye dair detayları sizler için derledik.

Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı yeni dizi Bir Gece Masalı izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü ile ilgili Bir Gece Masalı 25. bölüm izle, Bir Gece Masalı dizisi son bölüm full izle aramaları yapanlar için detayları sizler için derledik.

BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM ÖZETİ

Mahir'in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar. Canfeza'nın ikinci kez yaşadığı Mahir'i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır. Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim'dir.

Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur. Ferman ise büyük bir karar verir. Sevde'ye boşanmak istediğini söyler.

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur.

Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar.

Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI