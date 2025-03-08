TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 170. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 170. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 170. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 170. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 170. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Asuman ve Ramazan boşanmaya karar verirler. Bu haber ailede üzüntüyle karşılanır. Amcaoğulları ve eşleri ikiliyi barıştırabilecek midir?

Ciritçi aileyi bir araya toplar. Aile meclisi sırasında neler yaşanacaktır?

Kiraz'ın yeğenleri babaları tarafından alınır. Kiraz ve Sefer ne yapacaktır?

Ramazan şenlikleri için kasabada ihale yapılacaktır. İhaleyi kim kazanacaktır?

Ciritçi Abdullah, torunu Kenan'la birlikte gittikleri hastanede kimi ziyaret edecektir?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 170. bölüm fragmanı izle