atv'nin sürükleyici hikayesi ile bir aile dramını anlattığı yeni dizi Can Borcu, 7. bölümüyle ekrana geliyor. Her Cumartesi akşamı atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan dizinin başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete paylaşıyor. Can Borcu yeni bölümünü izlemek isteyenler için 7. bölüm detaylarını haberimizde derledik.

Can Borcu yeni bölüm izle | Dramatik hikayesi ve deneyimli oyuncu kadrosu ile daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Can Borcu, başarılı bir avukat olan Mehmet'in hikayesini ele alıyor. NTC Medya yapımı dizinin yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstlendi. Sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla bir aile dramı ile derin sırları ele alan Can Borcu, aile bağlarıyla örülü çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyacak. İşte Can Borcu 7. bölüm bilgileri...

CAN BORCU 7. BÖLÜM İZLE

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CAN BORCU 7. BÖLÜM KONUSU

Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.

Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir.

Mehmet'in evini kurşunlatan Dayı Hakan, Mehmet'e yeni ve büyük sorunlar çıkaracağını belli eder.

Yaşar, tehlikeli bir planın içine sürüklenirken, Şükran'dan sakladığı gizemli çocuk kimdir?

Mehmet ve Handan arasındaki sırları öğrenen Emel, Mehmet'i tehdit ederek sinsi planlarını devreye sokar ve bir teklifte bulunur. Mehmet'in bu teklife vereceği cevap bütün dengeleri değiştirecektir.

CAN BORCU YENİ BÖLÜM İZLE

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CAN BORCU KONUSU NEDİR?

Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor. Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar. Celal'in gizli ilişkisi aileyi altüst ederken, eşi Handan çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışır.

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çeken dizi; aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını etkileyici bir şekilde ele alıyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken, çözülmesi gereken düğümler giderek artıyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?