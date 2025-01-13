Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 41. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 41. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 41. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selahaddin, Kontes Mila'nın teklifini kabul ederek Mila'yla birlikte Kerek'i de Chatillon belâsından kurtarmak için yola düşer. Ancak Sultan Nureddin'den aldığı emirle Yaruki yolunu onun keser. Selahaddin'in Şam'da vereceği hesaplar epey birikmiştir.

Öte yandan Kral Amalrik, Kudüs limanlarının hepsini İbelinlilere kapatarak Balian'ı çembere almış ve onu yapayalnız bırakmıştır. Balian, İbelin halkının yaşam hakkını gözetmek için Sultan Nureddin'e başvuracaktır.

Coğrafyayı avucunun içi gibi bilen Nizar adlı Bedevi, Kahire'ye gelen büyük bir kervanı basarak Selahaddin'i tacirler karşısında zayıf bırakır. İşler kızışmış, Nizar'ın el koyduğu malları dostluk teklifiyle takas eden tacirler şahı Rakif, Vezir Selahaddin'in kaybettiği güveni de satın alarak çıkagelmiştir.

Vezir Selahaddin Halife ve Rakif'in oyunlarından kurtulmayı nasıl başaracak? Mısır'ın asıl sahibi kimdir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 41. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE