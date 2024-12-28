MasterChef'te ilk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim oldu? MasterChef son bölüm kim kazandı? (28 Aralık Cumartesi)

MasterChef Türkiye'de şampiyon yarışmacı için bekleyiş devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım oyunlarından bireysel oyunlara geçen programda sırasıyla; Alper, Şirin ve Erim veda etmişti. Son 5'te Onur, Beyza, Kerem, Semih ve Eda ilk 4'e girmek için yarışırken, 27 Aralık Cuma günü ilk 4'e giren ilk isim belli oldu. Peki, MasterChef'te ilk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim oldu? MasterChef son bölüm kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım oyunlarının ardından geçilen bireysel eleme oyunları sürüyor. Erim ile Semih son ceketi almak için Serhat Doğramacı'nın tabağını yaparken, MasterChef hayallerine Semih devam etmişti. 27 Aralık Cuma günü yayınlanan programda ise Kerem, Onur, Semih, Eda ve Beyza, ilk 4'e girmek için mücadele etti. Şeflerin yemekleri değerlendirdikten sonra verdikleri puanlarla ilk 4'e giren ilk yarışmacı belli oldu. İlk 4'e kalan ikinci yarışmacının kim olacağı ise merak ediliyor. Peki, MasterChef'te ilk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF'TE İLK 4'E KALAN İLK İSİM

27 Aralık Cuma günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de şeflerin puanlamasıyla birlikte ilk 4'e kalan ilk isim Semih oldu. Kupa hayallerine bir adım daha yaklaşan Semih, Serhat Doğramacı'nın konuk olduğu bölümde de son ceketi alan isim olmuştu.

MASTERCHEF'TE İLK 4'E KALAN İKİNCİ YARIŞMACI KİM OLDU?

28 Aralık Cumartesi günü yayınlan MasterChef bölümünde Onur, Kerem, Beyza ve Eda ilk 4'e giren ikinci isim olmak için mücadele ediyor. Yemeklerini dikkatli bir şekilde hazırlayan yarışmacılardan hangisinin ilk 4'e kalacağı ise henüz belli olmadı.