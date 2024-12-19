Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 88. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 88. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 88. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 88. bölümü 20 Aralık Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 88. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 88. BÖLÜM ÖZETİ

Korhanlar büyük bir krizin ortasında kalırken, Ferit ailesini finansal bir yıkımdan kurtarmak için ipuçlarının peşine düşer. Ancak işler hiç beklenmedik bir hal alır. Seyran doktorundan aldığı kötü haber ile sarsılır. Bu gerçeği baba olma ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açma heyecanı içinde olan Ferit'ten saklarken Suna ile olan ilişkisi derinleşir.

Büyük Hanım geçmişin hesaplaşmasını gün yüzüne çıkarır. Korhan ailesini köşeye sıkıştırmak için Abidin ile yeni bir oyun kurar. Bu sırada Abidin'in geçmiş bağları yüzünden Suna ve Ferit'e olan öfkesi geri dönüşü olmayan yollara girilmesine sebep olacaktır.

YALI ÇAPKINI 88. BÖLÜM İZLE 🎬

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