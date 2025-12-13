Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, mali genel kurulda açıklamalar yapıyor.

İşte Doğan'ın açıklamaları:

Şu anda 4 futbolcumuza ciddi talipler var. Çok ciddi rakamlar ama şu anda takımın bulunduğu durum itibariyle hocamızla bu konuları konuştuktan sonra karar vereceğiz. Son 29 yılda kulübümüze yatırım anlamında kayda değer bir katkı sağlayamamışız. Bu süreci ilerletip hızlı bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Yapılacak projelerle Trabzonspor'a yıllık 50 milyon dolar sabit gelir sağlamayı hedefliyoruz.