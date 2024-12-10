Star TV'nin yeni soluklu dizisi Sen Ağlama İstanbul izleyicinin ilgisini çekti. Genç ve umut dolu bir tıp öğrencisi olan Şehrazat ile sevgilisi Ferhat'ı konu edinen dizinin ilk bölümüne dair "Sen Ağlama İstanbul 2. bölüm fragmanı izle full, Sen Ağlama İstanbul dizisi yeni bölüm fragmanı" sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul'un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği Sen Ağlama İstanbul'un senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor. İşte Sen Ağlama İstanbul 2. bölüm fragmanı izle full, Sen Ağlama İstanbul dizisi yeni bölüm fragmanı sorgularının yanıtı...

SEN AĞLAMA İSTANBUL 2. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU NEDİR?

İstanbul'da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey'den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey'in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey'in kızı Şirin ve yeğeni Kubat'ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SEN AĞLAMA İSTANBUL OYUNCULARI

Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul'un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği Sen Ağlama İstanbul'un senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.