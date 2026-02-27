Hyeon-Gyu Oh transferinin ardından Uzak Doğu pazarından bir transfer daha yapmayı planlayan Beşiktaş, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Daichi Kamada'nın menajerine oyuncunun şartlarını sordu. İşte transferdeki dev hareketlilik...

Siyah-beyazlılar gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transferde 7 oyuncuyu gönderip 7 futbolcuya sözleşme imzalatan Beşiktaş için yaz dönemi de hareketli geçecek. Genk'ten renklere bağlanan Hyeon-Gyu Oh'tan müthiş verim alan Kartal, Uzak Doğu pazarına yönelmeye devam edecek. Fotomaç'ın haberine göre, yaz dönemi için gündeme gelen isim Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Daichi Kamada... Siyah-beyazlı kurmayların Japon 10 numara ile temasa geçtiği ve menajerine şartları sorduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun mukavelesinin bitecek olması Beşiktaşlı yetkililerin elini güçlendiriyor.

2 ASİST YAPABİLDİ

Daichi Kamada bu sezon farklı kulvarlarda toplam 27 karşılaşmada forma giydi. Premier Lig'de 17 maçta süre alan Japon yıldız, tek asistini Aston Villa karşısında yaptı. Konferans Ligi'nde 6 müsabakada görev alan tecrübeli oyuncu 1 gol pası verdi. Bu sezon gol atamayan Kamada, 2 gole katkı sundu.

3 BÜYÜK LİGDE OYNADI

Japon yıldız Avrupa'nın 3 büyük liginde de boy gösterdi. 2023'te Eintracht Frankfurt'taki performansıyla 27 milyon euro piyasa değerine ulaşan deneyimli oyuncu, Lazio'ya transfer oldu. İtalyan ekibinde 1 yıl forma giyen Japon yıldız, 2024 yazında ise Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ın yolunu tuttu.