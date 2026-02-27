Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de santrfor planı belli oldu: Jackson olmazsa Nunez!

Fenerbahçe'de santrfor planı belli oldu: Jackson olmazsa Nunez! Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Kanarya'da forvet takviyesi gündemin ilk sırasına yerleşirken listenin başında Nicolas Jackson bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetimin, bu transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif planını da hazır tuttuğu öğrenildi. İşte detaylar...







Devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran ancak kadrosuna bir santrfor takviyesi yapamayan Fenerbahçe, yeni sezonda kaliteli bir golcüyü renklerine bağlamak istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre, bunun için de çalışmalara şimdiden başlayan yönetimin hedefinde iki isim var: Nicolas Jackson ve Darwin Nunez...