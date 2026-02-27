Fenerbahçe'de santrfor planı belli oldu: Jackson olmazsa Nunez!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Kanarya'da forvet takviyesi gündemin ilk sırasına yerleşirken listenin başında Nicolas Jackson bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetimin, bu transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif planını da hazır tuttuğu öğrenildi. İşte detaylar...
Devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran ancak kadrosuna bir santrfor takviyesi yapamayan Fenerbahçe, yeni sezonda kaliteli bir golcüyü renklerine bağlamak istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre, bunun için de çalışmalara şimdiden başlayan yönetimin hedefinde iki isim var: Nicolas Jackson ve Darwin Nunez...
Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında yer alan isim bonservisi Chelsea'de olan ancak Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Jackson...
BAYERN TAPUSUNU ALMAYACAK
Alman devinin 16.5 milyon euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli oyuncunun sözleşmesinde '40 maça ilk 11 çıkarsa 65 milyon euro satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi var.
Ancak Bayern, oyuncudan memnun olmadığından dolayı Jackson'a şimdiye kadar 22 maçta şans verdi.
Sezon sonunda 24 yaşındaki oyuncu Chelsea'ye geri dönecek. Fenerbahçe, Chelsea'nin de kadro planlamasında yer almayan oyuncu için şimdiden ilk teması kurdu.
Sarı-lacivertliler, Chelsea'ye oyuncu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı.
Ancak İngilizler Jackson'ı bonsevisiyle vermek istiyor. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.
Eğer iki kulüp arasında anlaşma sağlanamazsa; rota Darwin Nunez'e dönecek.
Devre arasında alınamayan Uruguaylı oyuncu için hem Al Hilal'le hem de oyuncunun menajeriyle temas kuruldu. Benzema transferi sonrasında Al-Hilal, Nunez'in lisansını askıya almıştı.