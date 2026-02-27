Fenerbahçe 90 dakika doğru oynadı. Sahada dik durdu, çok iyi savunma yaptı. Nottingham'ı ceza sahasına sokmadı. Çok hızlı geçişler yakaladık. Bu hızlı geçişlerden birinde Oğuz'la başlayan atakta Cherif topu çok iyi götürdü ve Kerem'e harika bir pas verdi. Kerem de topu ağlara gönderdi. İlk yarıda Kerem ve Cherif ile kaçırdığımız iki net pozisyonumuz daha var. İlk yarıda soyunma odasına 3-0 önde gidebilirdik. Stoperde Guendouzi de çok iyiydi. Kante de yavaş yavaş tempo tutturmaya ve kendini bulmaya başladı.