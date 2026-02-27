Victor Osimhen, önceki gün İtalya'da bir kez daha Galatasaray adına fark yarattı. İlk maçta Juventus karşısında gelen 3 golün hazırlayıcısı olan Nijeryalı yıldız, rövanşta da uzatmaların 105. dakikasında attığı golle sarı-kırmızılıları son 16 turuna taşıdı. Sabah'ta yer alan habere göre, mücadelenin en değerli oyuncusu seçilen 26 yaşındaki forvet, performansıyla aldığı ücretin karşılığını verdiğini bir kez daha gösterdi. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da yıldız golcü için, "Bu transferin çılgınlık olduğu söylense de Osimhen dünyanın en iyisi. Bu çok net" sözleriyle övgüde bulundu. Nijeryalı forvet, katkısıyla yıllık maaşının yüzde 84'ünü şimdiden çıkardı.

ÇEYREK FİNAL KAPISI SERVET GETİRECEK

75 milyon Euro'luk rekor bedelle kadroya katılan Osimhen, bu sezon 16 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde takımına toplam 12 puan kazandıran yıldız santrfor, son 16 biletinde de başrolü oynadı. Yıllık 21 milyon Euro ile Türkiye'nin en yüksek maaşlı futbolcusu konumundaki Osimhen, kulübüne doğrudan 17.5 milyon Euro gelir sağladı. Golcü oyuncunun bir sonraki turda da skor katkısı vermesi halinde Galatasaray, çeyrek finale yükselerek kasasına 12.5 milyon Euro daha koyacak. Sarı-kırmızılılar bu sezon toplamda 60.8 milyon Euro gelir elde etti.