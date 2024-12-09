Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 8. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 8. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 8. bölüm izleme linki...

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül'ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere "İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?" sorusunu sorgulatıyor. Kalpazan 8. bölüm konusu ve izleme linki haberimizde...

KALPAZAN 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 8. BÖLÜM ÖZETİ

Adem, Tarık, Bayram bir aradadır. Tarık, Bayram'ın onu sattığını anlar ve ona karşı bilenir. Adem, onları birbirlerine düşürdüğü için mutludur.

Ayşe, eski eşi Fuat'ın bir işler karıştırdığını ortaya çıkarmaya çalışır. Bu esnada ona Kartal ve İsa destek olur. Eve tamirci olarak giren Kartal, Fuat'ın eşyaları arasında ipucu bulur. Ayşe'nin eline, hem işi hem de velayeti için bir koz geçer.

KALPAZAN OYUNCULARI