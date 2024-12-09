Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül'ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere "İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?" sorusunu sorgulatıyor. Kalpazan 8. bölüm konusu ve izleme linki haberimizde...
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KALPAZAN 8. BÖLÜM ÖZETİ
Adem, Tarık, Bayram bir aradadır. Tarık, Bayram'ın onu sattığını anlar ve ona karşı bilenir. Adem, onları birbirlerine düşürdüğü için mutludur.
Ayşe, eski eşi Fuat'ın bir işler karıştırdığını ortaya çıkarmaya çalışır. Bu esnada ona Kartal ve İsa destek olur. Eve tamirci olarak giren Kartal, Fuat'ın eşyaları arasında ipucu bulur. Ayşe'nin eline, hem işi hem de velayeti için bir koz geçer.
KALPAZAN OYUNCULARI
- Timuçin Esen
- Çağlar Ertuğrul
- Şükran Ovalı
- Deniz Baysal
- Sarp Akkaya
- Deniz Hamzaoğlu
- İlker Kızmaz
- Ali Seçkiner Alıcı
- Osman Alkaş
- Sinan Arslan
- Aslı İçözü
- Güler Göksun
- Çağla Naz Kargı
- İlker Yağız Selçuk