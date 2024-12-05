Gerçek hayatların gerçek hikayesini anlatan Holding, ilk bölümü ile ilgi çekti. Dizide yaşanan aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler ve ters köşeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Holding ilk bölüm izle tek parça sorguları yapılırken Holding dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? yanıtı haberimizde...

ATV'nin yeni dizisi Holding ilgi çekici konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. İlk bölümün ardından izleyiciler Holding ilk bölüm izle tek parça, Holding dizisi 1. bölüm izle sorguları yapıyor. Peki, Holding dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

HOLDİNG 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HOLDİNG KONUSU NEDİR?

Dünya serbest dalış şampiyonu Aydan Türker, yeni rekor dalışına hazırlanmaktadır. Aydan sadece başarılı bir sporcu değil; kalbini çocuklara adamış, girişimci bir kadındır. En büyük sevdası olan dalıştan elde ettiği tüm geliri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da dahil olduğu okullarını ayakta tutmak için kullanmaktadır.

Bu okullardan biri, hayatına Fırat'ı ve komiser Kerem'i getirecektir. Ülkenin en büyük holdinglerinden Altınordu Holding, Aydan Türker'in sponsorudur.

Osman Altınordu liderliğinde kızları Ebru, Ceyda ve Sema'nın başarılarıyla günden güne güçlenen holdingin bu parlak imajının ardında; büyük güç savaşları, aile kavgaları ve karanlık bir geçmiş gizlenmektedir. Her büyük gücün, büyük düşmanları olur.

HOLDİNG DİZİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir), Öznur Serçeler (Ceyda Altınordu Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu Davis), Şebnem Hassanisoughi (Ebru Karaaslan), Kayra Şenocak (Nesim), Ozan Gözel (Mehmet), Ali İl (Hakan), Gün Koper (Ali Akilli), Zeynep Özyağcılar (Zeyno), Sadi Celil Cengiz (Azad) ve Filiz Tacbaş (Serra) ve Atsız Karaduman (Abuzer) ve Macit Koper (Zakir)