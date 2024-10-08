Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitleyecek. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 18. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 18. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 18. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 18. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, Bizans'ın bütün planlarını alt üst ederek Notaras'a gerekli cevabı verdikten sonra fetih hazırlıklarına ara vermeden devam etmektedir. Bununla birlikte çalışmalar sürerken paşalarına da dikkatli olmalarını tembih etmektedir. Bilhassa Baltaoğlu'na koruduğu mevziinin asla terk edilmemesini söyler. Ancak Baltaoğlu, Konstantinos'un tertibinin kurbanı olur. Diğer yandan Çandarlı, yeğeni Hayreddin'in kanının izini sürmekte, her yerde Rizzo'yu aramaktadır. Çandarlı öcünü alabilmek için gözünü karartıp Galata'ya girer.

Konstantinos, Notaras'ın Sırplar ve Karamanoğlu ile kurmak istediği ittifakların boşa çıktığını görür, her şeye rağmen Papa'ya bir mektup yazar. Destek ister. Ancak Papalık bunu reddeder, yalnızca bir kişi hariç: Giovanni Giustianni. Giustianni her şeye rağmen Konstantiniyye'ye doğru yola çıkar.