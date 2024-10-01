Bahar dizisi son bölüm izle - Bahar 18. BÖLÜM FULL İZLE

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 18. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2024- 15:50 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024- 15:50