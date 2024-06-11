Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 26. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İşte Sandık Kokusu 12 Haziran Çarşamba tarihli 26. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 26. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 12 Haziran Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 26. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reha işlemleri başlatıp Karsu'yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet eder. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür.

Karsu, Selin'in arkasından hastaneye gelir. Reha, Karsu'nun da orada olduğunu görünce şaşırıp şüphelenmeye başlar.

Hülya'nın sürekli Hasan ile ilgilenmesi Filiz'i çok sinirlendirir. Hasan, Filiz rahatsız olmasın diye Hülya'yı uzaklaştırmaya çalışır ancak Hülya türlü türlü bahanelerle Hasan'ın yanına gelmeye devam eder. Bu durum Hasan ile Filiz ilişkisini nasıl etkileyecektir?

Tılsım, arkadaşlarını eve davet etmek isteyince Hande'ye Reha'nın gözüne girmek için fırsat doğar. Gösterişli bir organizasyonla parti düzenler ve Tılsım çok mutlu olur. Reha işlemleri başlatıp Karsu'yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet eder. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür.

SANDIK KOKUSU 26. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 26. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

Demet Akbağ

Özge Özpirinçci

Metin Akdülger

Necip Memili

Levent Can

Mina Akdin

Ergun Kuyucu

Kayhan Açıkgöz