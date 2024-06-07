SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 7 Haziran Cuma - Survivor dokunulmazlığı kazanan kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 7 Haziran Cuma - Survivor dokunulmazlığı kazanan kim oldu?

Survivor All Star 2024, 7 Haziran Cuma günü bireysel dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 7 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 7 Haziran Cuma Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2024- 01:40 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024- 01:40